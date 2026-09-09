Journées européennes du patrimoine 2026 – Découvrez le Musée du chemin de fer industriel de Saint-Lieux-lès-Lavaur, Chemin de fer touristique du Tarn, Saint-Lieux-lès-Lavaur

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 – Découvrez le Musée du chemin de fer industriel de Saint-Lieux-lès-Lavaur 19 et 20 septembre Chemin de fer touristique du Tarn Tarn

Entrée musée : 4 €. Enfants de moins de 6 ans : gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Plongez dans l’univers fascinant du chemin de fer industriel au musée de Saint-Lieux-lès-Lavaur. Installé au cœur du village, il présente une remarquable collection de matériels ferroviaires à voie étroite, patiemment rassemblés et restaurés par les membres de l’association depuis 1975.

Dans un hall de 1 200m², découvrez un ensemble unique illustrant les différents modes de traction ferroviaire : vapeur, diesel, essence, électrique ou encore humaine. Le parcours retrace l’histoire des chemins de fer industriels qui desservaient les mines, marais salants, sucreries, carrières, usines, briqueteries, dynamiteries et poudreries, sans oublier le chemin de fer militaire de la Première Guerre mondiale.

Le musée conserve également des locomotives et wagons issus de plusieurs constructeurs européens et américains, dont sept pièces sont classées au titre des Monuments historiques. Des panneaux pédagogiques complètent la visite en retraçant l’histoire du réseau des tramways à vapeur du Tarn.

Chemin de fer touristique du Tarn 7 place Simone Veil 81500 Saint Lieux lès Lavaur Saint-Lieux-lès-Lavaur 81500 Tarn Occitanie +33 (0)5 61 47 44 52 http://www.cftt.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.cftt.org/infos-pratiques/ »}] Le chemin de fer est reconstruit sur le tracé des Tramways à Vapeur du Tarn, supprimés en 1935. Le train traverse le viaduc sur l’Agout, qui célèbre ses 100 ans cette année.

Les trains sont remorqués par des locomotives a vapeur, ou des diesels anciens.

La visite peut être couplée avec celle du musée du chemin de fer industriel, situé à coté de la gare. Accès par l’autoroute Toulouse Albi, sortie 6 puis parcours fléché.

Parking devant la gare

Au centre du village de Saint-Lieux-lès-Lavaur, le musée présente une collection de matériels ferroviaires industriel à voie étroite, patiemment rassemblée et restaurée par les membres de depuis un …

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