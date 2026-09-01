Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition de Cartes Postales et Ateliers Rue Sainte Marie Monflanquin
samedi 19 septembre 2026 · Rue Sainte Marie · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition de Cartes Postales et Ateliers
Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Réseauthèque des Bastides expose de vieilles cartes postales de la bastide de Monflanquin.
Exposition, ateliers et sélection thématique de livres.
La Réseauthèque des Bastides expose de vieilles cartes postales de la bastide de Monflanquin.
Exposition, ateliers et sélection thématique de livres. .
Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 31 reseautheque@ccbastides47.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition de Cartes Postales et Ateliers
The R%E9seauth%E8que des Bastides is exhibiting old postcards of the bastide of Monflanquin.
Exhibition, workshops, and a thematic selection of books.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition de Cartes Postales et Ateliers Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides
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