Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition de Cartes Postales et Ateliers Rue Sainte Marie Monflanquin

Informations pratiques

Monflanquin

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition de Cartes Postales et Ateliers

Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Réseauthèque des Bastides expose de vieilles cartes postales de la bastide de Monflanquin.

Exposition, ateliers et sélection thématique de livres.

La Réseauthèque des Bastides expose de vieilles cartes postales de la bastide de Monflanquin.

Exposition, ateliers et sélection thématique de livres. .

Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 31 reseautheque@ccbastides47.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition de Cartes Postales et Ateliers

The R%E9seauth%E8que des Bastides is exhibiting old postcards of the bastide of Monflanquin.

Exhibition, workshops, and a thematic selection of books.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition de Cartes Postales et Ateliers Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides