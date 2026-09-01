Journées européennes du patrimoine 2026 : la photographie végétale à l’école du Breuil Bibliothèque de l’Ecole Du Breuil PARIS
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Ecole Du Breuil · PARIS
Informations pratiques
L’École du Breuil est située dans le bois de Vincennes (12e). Depuis 1867 elle est spécialisé dans les domaines de l’horticulture, du paysage et de l’agronomie. Elle forme jeunes et adultes aux métiers du jardin, du paysagisme et de l’agriculture urbaine.
Sa bibliothèque spécialisée et patrimoniale nous invite à découvrir ses collections de photographies réalisées par les botanistes, les paysagistes ou les jardiniers.
Exposition de 10h à 17h et présentation des collections patrimoniales à 10h, 14h et 15h30
On en profite pour faire le tour des magnifiques jardins de l’école, qui sont ouverts toute l’année et tous les jours depuis 2013.
L’école du Breuil ouvre sa bibliothèque spécialisée et patrimoniale pour faire découvrir ses collections de photographies réalisées par les botanistes, les paysagistes ou les jardiniers.
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 17h00
gratuit
Exposition de 10h à 17h et présentation des collections patrimoniales à 10h, 14h et 15h30
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00
Bibliothèque de l’Ecole Du Breuil École Du Breuil – École d’Horticulture de la Ville de Paris 75012 PARIS
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