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Journées européennes du patrimoine 2026 : la photographie végétale à l’école du Breuil Bibliothèque de l’Ecole Du Breuil PARIS

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Ecole Du Breuil · PARIS

Journées européennes du patrimoine 2026 : la photographie végétale à l’école du Breuil Bibliothèque de l’Ecole Du Breuil PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Ecole Du Breuil
Adresse
École Du Breuil - École d’Horticulture de la Ville de Paris
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Exposition de 10h à 17h et <b>présentation des collections patrimoniales à 10h, 14h et 15h30</b></p>

L’École du Breuil est située dans le bois de Vincennes (12e). Depuis 1867 elle est spécialisé dans les domaines de l’horticulture, du paysage et de l’agronomie. Elle forme jeunes et adultes aux métiers du jardin, du paysagisme et de l’agriculture urbaine.

Sa bibliothèque spécialisée et patrimoniale nous invite à découvrir ses collections de photographies réalisées par les botanistes, les paysagistes ou les jardiniers.

Exposition de 10h à 17h et présentation des collections patrimoniales à 10h, 14h et 15h30

On en profite pour faire le tour des magnifiques jardins de l’école, qui sont ouverts toute l’année et tous les jours depuis 2013.

L’école du Breuil ouvre sa bibliothèque spécialisée et patrimoniale pour faire découvrir ses collections de photographies réalisées par les botanistes, les paysagistes ou les jardiniers.
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 17h00
gratuit

Exposition de 10h à 17h et présentation des collections patrimoniales à 10h, 14h et 15h30

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Bibliothèque de l’Ecole Du Breuil École Du Breuil – École d’Horticulture de la Ville de Paris  75012 PARIS


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