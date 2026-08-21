Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Les Artisans des Jalles au Château de Belfort, UCPA SPORT LOISIRS ST MEDARD EN JALLES, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Les Artisans des Jalles au Château de Belfort 19 et 20 septembre UCPA SPORT LOISIRS ST MEDARD EN JALLES Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 arrivent au Château de Belfort ! Les Artisans des Jalles investissent le site les 19 et 20 septembre pour deux jours de démonstrations et d’ateliers ouverts au public, gratuits et accessibles à tous.

Venez rencontrer nos artisans d’art en plein travail : tapissier d’ameublement, sellier garnisseur, maroquinière d’art, peintre sur mobiliers et patines anciennes, couturière habillement, ébéniste, et bien d’autres métiers présents sur place.

Au programme :

– Ateliers ouverts : observez les gestes et savoir-faire des artisans d’art en direct

– Visites guidées du centre-ville, organisées par l’Association du Patrimoine de Saint-Médard

– Voitures anciennes : circuit et animation avec l’Essieu Bordelais

Un événement convivial pour petits et grands, à la découverte des métiers d’art et du patrimoine local de Saint-Médard-en-Jalles, en Gironde.

Organisé par la Mairie de Saint-Médard-en-Jalles, en co-organisation avec l’association Les Artisans des Jalles et l’Association du Patrimoine de Saint-Médard.

UCPA SPORT LOISIRS ST MEDARD EN JALLES All. de la Pargaud, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Cérillan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les artisans d’art de Saint-Médard-en-Jalles investissent le Château de Belfort les 19 et 20 septembre pour deux jours d’ateliers ouverts, gratuits et en famille.

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