Journées européennes du patrimoine 2026, Musée La Piscine, Roubaix

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Musée La Piscine Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sur les deux jours

> Là où la mémoire habite

Dans le cadre de la Saison nationale « Méditerranée »

D’avril à juin 2026, le musée La Piscine s’est associé au Centre Culturel du Monde Arabe de Roubaix afin de proposer un cycle d’ateliers participatifs autour des diasporas méditerranéennes, mené par le photographe Naime Merabet. Restitution de ce travail collectif mêlant photographies et témoignages par une diffusion vidéo en continu au premier étage du bassin.

Toute la journée

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> Visites guidées pour les adultes

➡️ Le régionalisme : la création nordiste à travers le textile, la peinture et la sculpture / De 13h30 à 14h30 puis de 15h15 à 16h15

➡️ Une histoire de Roubaix : des lieux, des bâtiments, des personnalités petites et grandes : un regard sur Roubaix / De 14h45 à 15h45 puis de 16h30 à 17h30

Inscription à l’accueil 30 min. avant le départ, 20 pers. max. par visite

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> Animations pour les jeunes publics / De 14h à 17h30

➡️Roubaix en 13 monuments (à partir de 6 ans, dans la salle sur l’histoire de Roubaix) : Roubaix devient un terrain de jeu !

➡️ Les piscines se réinventent (à partir de 4 ans, dans les ateliers) : place au photomontage

Sans réservation préalable, en fonction des places disponibles.

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Sam. 19 sept.

> Balade photographique / De 15h00 à 16h30 (sur réservation)

Un regard photographique un peu intime sur le musée La Piscine en compagnie du photographe Didier Knoff. 1h30 pour quelques prises de vues personnelles mais avec l’œil avisé d’un photographe.

À partir de 15 ans. Groupe de 20 personnes. Ouverture des réservations dès le 1 sept à 9h

️ https://my.weezevent.com/jep-2026-balade-photographique

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Dim. 20 sept.

> Conférence « Sauver les œuvres » / De 15h00 à 16h30

Sauver les œuvres – des exemples de restauration du patrimoine au musée

La Piscine Dans le cadre de la thématique nationale « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », une conférence est proposée par Florence Douxami, restauratrice peinture. Les restaurations de deux de nos œuvres seront évoquées : La Vue panoramique de l’inauguration du nouvel hôtel de ville de Roubaix, 1911 ainsi que l’œuvre de Simon Bussy Nature morte (éléments architecturaux, bouquets, arbres), 1918, frise ayant orné la villa « Villula » à Roquebrune-Cap-Martin. Comment rendre leur lisibilité aux œuvres sans trahir le geste des artistes ou des artisans ? Après une présentation des enjeux, des partis-pris et des problèmes rencontrés, une lecture face à ces deux œuvres permet d’observer les interventions qui ont été nécessaires.

Auditorium puis face aux œuvres. Dans la limite des 96 places disponibles. Inscription à l’accueil dès 14h30.

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> Visite par l’artiste Naime Merabet / De 15h30 à 16h30 (sur réservation)

L’artiste présente lui-même son exposition Naime Merabet. La vie au seuil, une traversée intime de Roubaix : À travers une série de photographies sensibles, Naime explore Roubaix, la ville de son enfance, en captant la poésie du quotidien depuis les seuils : portes, fenêtres, croisements.

Groupe de 20 personnes. Ouverture des réservations dès le 1 sept à 9h

️ ​https://my.weezevent.com/jep-2026-visite-par-lartiste-naime-merabet

Musée La Piscine musée la piscine roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1496, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des Journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine 2026, le musu00e9e La Piscine vous propose une visite exlusive autour de la photographie : tu00a0 Sam. 19 sept.u00a0/ 15h00 u00e0 16h30 t> Balade photographiqueu00a0 tUn regard photographique un peu intime sur le musu00e9e La Piscine en compagnie du photographe Didier Knoff. 1h30 pour quelques prises de vues personnelles mais avec lu2019u0153il avisu00e9 du2019un photographe. u00c0 partir de 15 ans. Groupe de 20 personnes. Uniquement sur ru00e9servation », « html »: «

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Le 19 et 20 septembre, venez fêter les Journées du patrimoine au musée La Piscine. Entrées, visites, animations et conférences gratuites tout le week-end

Alain Leprince – musée La Piscine