Journées européennes du patrimoine 2026 Mussig
samedi 19 septembre 2026 · Mussig
Informations pratiques
Mussig
Journées européennes du patrimoine 2026
1 rue Principale Mussig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les visiteurs pourront découvrir les vitraux et la sacristie de l’église en visite libre. Une personne spécialiste de l’histoire et du patrimoine de la ville sera présente pour donner des informations sur le monument
Les visiteurs pourront découvrir les vitraux et la sacristie de l’église en visite libre. Une personne spécialiste de l’histoire et du patrimoine de la ville sera présente pour donner des informations sur le monument. 0 .
1 rue Principale Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 44 mairie@mussig.fr
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English :
Visitors will be able to explore the church’s stained-glass windows and sacristy on their own. An expert on the city’s history and heritage will be on hand to provide information about the monument.
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Mussig a été mis à jour le 2026-08-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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