Marché d’automne Mussig
vendredi 30 octobre 2026 · Mussig
Informations pratiques
Mussig
Marché d’automne
9 rue Principale Mussig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-30 16:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Venez partager un moment convivial en soutenant les producteurs et artisans locaux ! Petite restauration et buvette
Vos achats sur les marchés soutiennent les producteurs et artisans locaux ! 0 .
9 rue Principale Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 44 mairie@mussig.fr
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English :
Come and share a convivial moment while supporting local producers and craftsmen! Snacks and refreshments
L’événement Marché d’automne Mussig a été mis à jour le 2026-08-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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