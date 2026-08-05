Informations pratiques

Mussig

Marché d’automne

9 rue Principale Mussig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 16:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Venez partager un moment convivial en soutenant les producteurs et artisans locaux ! Petite restauration et buvette

Vos achats sur les marchés soutiennent les producteurs et artisans locaux ! 0 .

9 rue Principale Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 44 mairie@mussig.fr

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English :

Come and share a convivial moment while supporting local producers and craftsmen! Snacks and refreshments

L’événement Marché d’automne Mussig a été mis à jour le 2026-08-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme