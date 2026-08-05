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AGENDA · Mussig

Marché d’automne Mussig

vendredi 30 octobre 2026 · Mussig

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
9 rue Principale
Ville
67600 Mussig
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Mussig

Marché d’automne

9 rue Principale Mussig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-30 16:00:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Venez partager un moment convivial en soutenant les producteurs et artisans locaux ! Petite restauration et buvette
Vos achats sur les marchés soutiennent les producteurs et artisans locaux ! 0  .

9 rue Principale Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 31 44  mairie@mussig.fr

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English :

Come and share a convivial moment while supporting local producers and craftsmen! Snacks and refreshments

L’événement Marché d’automne Mussig a été mis à jour le 2026-08-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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