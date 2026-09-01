Visite de la ferme Goetz Mussig
mercredi 16 septembre 2026 · Mussig
Informations pratiques
Mussig
Visite de la ferme Goetz
30 rue de la Forêt Mussig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez découvrir cette ferme et sa manière de gérer son paysage et la ressource en eau
La ferme Goetz de Mussig, en bio depuis quelques années, propose grâce au lait de ses vaches, de la vente directe de fromage, crème et yaourt. Venez découvrir cette ferme et sa manière de gérer son paysage et la ressource en eau.
Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale, la Communauté de communes de Sélestat et territoires, le SDEA Alsace Moselle et l’Agence de l’eau Rhin Meuse. En partenariat avec la Fromagerie Goetz. 0 .
30 rue de la Forêt Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover this farm and the way it manages its landscape and water resources
L’événement Visite de la ferme Goetz Mussig a été mis à jour le 2026-06-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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