Journées européennes du patrimoine 2026 Niort
samedi 19 septembre 2026 · Niort
Informations pratiques
Niort
Journées européennes du patrimoine 2026
Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Rendez-vous inédits, visites insolites et ouvertures exceptionnelles sont au programme ! .
Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées européennes du patrimoine 2026
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Niort a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Niort Marais Poitevin
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