Informations pratiques

Niort

Journées européennes du patrimoine 2026

Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Rendez-vous inédits, visites insolites et ouvertures exceptionnelles sont au programme ! .

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées européennes du patrimoine 2026

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Niort a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Niort Marais Poitevin