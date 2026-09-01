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Journées Européennes du Patrimoine 2026 soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical Villeréal

samedi 19 septembre 2026 · Villeréal

Journées Européennes du Patrimoine 2026 soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical Villeréal

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place de la Halle
Ville
47210 Villeréal
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Villeréal

Journées Européennes du Patrimoine 2026 soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical

Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:15:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Rendez-vous sous la halle de Villeréal pour un karaoké consacré à la chanson française, avec la participation de l’atelier chorale d’ECLATS à 19h15 !
Petits et grands, crooners ou castafiores, venez chanter et savourer les grands airs de notre patrimoine musical national.
Rendez-vous sous la halle de Villeréal pour un karaoké consacré à la chanson française, avec la participation de l’atelier chorale d’ECLATS à 19h15 !
Petits et grands, crooners ou castafiores, venez chanter et savourer les grands airs de notre patrimoine musical national.   .

Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37  cboudblavette@wanadoo.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical

Join us at the Villeréal market hall for a karaoke night dedicated to French songs, featuring the ECLATS choir workshop at 7:15 p.m.!
Young and old, crooners and show-offs alike—come sing along and enjoy the great tunes of our national musical heritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical Villeréal a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Coeur de Bastides

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