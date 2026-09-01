Informations pratiques

Villeréal

Journées Européennes du Patrimoine 2026 soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical

Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:15:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous sous la halle de Villeréal pour un karaoké consacré à la chanson française, avec la participation de l’atelier chorale d’ECLATS à 19h15 !

Petits et grands, crooners ou castafiores, venez chanter et savourer les grands airs de notre patrimoine musical national.

Rendez-vous sous la halle de Villeréal pour un karaoké consacré à la chanson française, avec la participation de l’atelier chorale d’ECLATS à 19h15 !

Petits et grands, crooners ou castafiores, venez chanter et savourer les grands airs de notre patrimoine musical national. .

Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 cboudblavette@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical

Join us at the Villeréal market hall for a karaoke night dedicated to French songs, featuring the ECLATS choir workshop at 7:15 p.m.!

Young and old, crooners and show-offs alike—come sing along and enjoy the great tunes of our national musical heritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical Villeréal a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Coeur de Bastides