Journées Européennes du Patrimoine 2026 soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical Villeréal
samedi 19 septembre 2026 · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Journées Européennes du Patrimoine 2026 soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical
Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:15:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous sous la halle de Villeréal pour un karaoké consacré à la chanson française, avec la participation de l’atelier chorale d’ECLATS à 19h15 !
Petits et grands, crooners ou castafiores, venez chanter et savourer les grands airs de notre patrimoine musical national.
Rendez-vous sous la halle de Villeréal pour un karaoké consacré à la chanson française, avec la participation de l’atelier chorale d’ECLATS à 19h15 !
Petits et grands, crooners ou castafiores, venez chanter et savourer les grands airs de notre patrimoine musical national. .
Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 cboudblavette@wanadoo.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical
Join us at the Villeréal market hall for a karaoke night dedicated to French songs, featuring the ECLATS choir workshop at 7:15 p.m.!
Young and old, crooners and show-offs alike—come sing along and enjoy the great tunes of our national musical heritage.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 soirée Karaoké Chantons notre Patrimoine Musical Villeréal a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Coeur de Bastides
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