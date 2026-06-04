Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal

Villeréal

Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Départ à 8h précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).

Randonnée à Saint Martin de Villeréal (fête du village) 9 km

Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire) + pensez à vous prévoir de l’eau.

Départ à 8h précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).

Randonnée à Saint Martin de Villeréal (fête du village) 9 km

Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire) + pensez à vous prévoir de l’eau. .

Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 81 93 marcheursvillerealais47@laposte.net

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English : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Departure at 8 a.m. sharp from the Riviérettes parking lot in Villeréal (cars available).

Hiking in Saint Martin de Villeréal (village festival): 9 km

Please bring hiking boots (mandatory) + remember to bring water.

L’événement Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Villeréal a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Bastides