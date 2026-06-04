Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal
Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal samedi 1 août 2026.
Villeréal
Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais
Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Départ à 8h précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).
Randonnée avec pique nique à Mauzac (24) 10 km
Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire) + pensez à vous prévoir de l’eau.
Départ à 8h précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).
Randonnée avec pique nique à Mauzac (24) 10 km
Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire) + pensez à vous prévoir de l’eau. .
Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 81 93 marcheursvillerealais47@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais
Departure at 8 a.m. sharp from the Riviérettes parking lot in Villeréal (cars available).
Hike with picnic in Mauzac (24): 10 km
Please bring hiking boots (mandatory) + remember to bring water.
L’événement Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Villeréal a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)
- Journée de Pêche réservée aux personne en situation de handicap et aux enfants Villeréal 13 juin 2026
- Théâtre Petit Pierre Ferme de Grangeneuve Villeréal 13 juin 2026
- Braderie de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal 13 juin 2026
- Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal 14 juin 2026
- Marché aux puces Brocante Villeréal 14 juin 2026