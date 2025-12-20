Courses hippiques en nocturne Villeréal Route d’Issigeac Villeréal

Courses hippiques en nocturne Villeréal

Route d’Issigeac Hippodrome du Pesquié Bas Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans un cadre champêtre à deux pas de la bastide de Villeréal, plusieurs courses de trot attelé avec possibilités de paris mutuel et des activités pour les enfants (balades à poney, structures gonflables etc.) vous attendent tout au long de la soirée. Restauration possible sur place sur réservation

Venez passer une soirées conviviale ! Dans un cadre champêtre à deux pas de la bastide de Villeréal, plusieurs courses de trot attelé avec possibilités de paris mutuel et des activités pour les enfants (balades à poney, structures gonflables etc.) vous attendent tout au long de la soirée.

Un espace restauration est accessible sur le site pour lequel la réservation est vivement conseillée. .

Route d’Issigeac Hippodrome du Pesquié Bas Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 68 90 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Courses hippiques en nocturne Villeréal

In a rural setting just a stone’s throw from the bastide town of Villeréal, several harnessed trotting races with pari-mutuel betting and activities for children (pony rides, inflatable structures, etc.) await you throughout the evening. Catering available on site on reservation

L’événement Courses hippiques en nocturne Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Coeur de Bastides