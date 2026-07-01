Informations pratiques

Sète

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 | THEATRE MOLIERE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Rendez-vous le 19 & 20 septembre 2026 pour les Journées Européennes du Patrimoine au Théâtre Molière ! Au programme

SAMEDI 19 (sur inscription)

– 10h | Visite thématique Au feu les pompiers ! En présence de Jamal Boutaarit, chef sécurité Incendie

– 11h | Visite thématique Connexions lumineuses

– 14h | Visite guidée et commentée du Théâtre Molière

– 16h 18h | Gregogna 100 ans de multitudes Moni Grego et Cie conférence suivie d’une projection de film, d’un temps de lecture et d’une rencontre

DIMANCHE 20 (sur inscription)

– 10h | Visite thématique Au feu les pompiers ! En présence de Jamal Boutaarit, chef sécurité Incendie

– 11h | Le TMS, mode d’emploi #4 l’envers du décor dans l’antre de la technique. Présentation du service technique du Théâtre Molière, animée par Pierre Julien, régisseur général au TMS

– 14h | Visite guidée et commentée du Théâtre Molière

– 16h | Rencontre Art et Santé, animée par Armelle Leperre dans le cadre des 50 ans de Résidence Habitat jeune +

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20, en continu, de 10h à 18h

Projections de quelques temps forts d’actions culturelles et artistiques et de moments marquants, expositions et visites libres du Théâtre Molière

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

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English :

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 | THEATRE MOLIERE Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau