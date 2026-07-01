JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 | THEATRE MOLIERE Sète
samedi 19 septembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 | THEATRE MOLIERE
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Rendez-vous le 19 & 20 septembre 2026 pour les Journées Européennes du Patrimoine au Théâtre Molière ! Au programme
SAMEDI 19 (sur inscription)
– 10h | Visite thématique Au feu les pompiers ! En présence de Jamal Boutaarit, chef sécurité Incendie
– 11h | Visite thématique Connexions lumineuses
– 14h | Visite guidée et commentée du Théâtre Molière
– 16h 18h | Gregogna 100 ans de multitudes Moni Grego et Cie conférence suivie d’une projection de film, d’un temps de lecture et d’une rencontre
DIMANCHE 20 (sur inscription)
– 10h | Visite thématique Au feu les pompiers ! En présence de Jamal Boutaarit, chef sécurité Incendie
– 11h | Le TMS, mode d’emploi #4 l’envers du décor dans l’antre de la technique. Présentation du service technique du Théâtre Molière, animée par Pierre Julien, régisseur général au TMS
– 14h | Visite guidée et commentée du Théâtre Molière
– 16h | Rencontre Art et Santé, animée par Armelle Leperre dans le cadre des 50 ans de Résidence Habitat jeune +
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20, en continu, de 10h à 18h
Projections de quelques temps forts d’actions culturelles et artistiques et de moments marquants, expositions et visites libres du Théâtre Molière
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 | THEATRE MOLIERE Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Sète (Hérault)
- TOURNOI DU PAVOIS D’OR Sète 8 juillet 2026
- OLIVIER TERWAGNE SORTIE DE RESIDENCE CHANSONS FRANCAISES Sète 9 juillet 2026
- ATELIER CRIC CRAC Sète 10 juillet 2026
- CONCERT SYNAPSON Sète 10 juillet 2026
- HOUDI + 1ERE PARTIE Sète 11 juillet 2026