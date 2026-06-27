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Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Mairie Feytiat Feytiat

samedi 19 septembre 2026 · Feytiat

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Mairie Feytiat Feytiat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de Leun
Ville
87220 Feytiat
Département
Haute-Vienne
Tarif

Feytiat

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Mairie Feytiat

Place de Leun Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles.
Visitez de manière exceptionnelle la Mairie de Feytiat.
Inscription obligatoire.   .

Place de Leun Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18  culture@ville-feytiat.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Mairie Feytiat

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Mairie Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Limoges Métropole

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