Informations pratiques

Feytiat

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Mairie Feytiat

Place de Leun Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles.

Visitez de manière exceptionnelle la Mairie de Feytiat.

Inscription obligatoire. .

Place de Leun Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Mairie Feytiat

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de la Mairie Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Limoges Métropole