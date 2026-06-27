Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de l’espace Georges Brassens Feytiat Feytiat
samedi 19 septembre 2026 · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de l’espace Georges Brassens Feytiat
Rue Frédéric Legrand Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles.
Visitez de manière inédite l’espace culturel Georges Brassens de Feytiat.
Inscritpion obligatoire. .
Rue Frédéric Legrand Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de l’espace Georges Brassens Feytiat
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite de l’espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Limoges Métropole
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