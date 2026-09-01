Journées européennes du patrimoine 2026 : visite et rencontre au Musée de la Libération Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin PARIS

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Libération de Paris - Musée du général Leclerc - Musée Jean Moulin · PARIS

Informations pratiques

Thomas Consani est un tireur argentique noir et blanc au labo photo Picto. Son savoir faire a été distingué par la plus haute reconnaissance de l’État pour un professionnel des métiers d’art.

Il sera présent au Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin (14e) pour nous guider dans l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre ».

Et il nous propose, dans un deuxième temps, un moment d’échange pour parler de son métier.

Visite guidée dimanche 20 septembre 2026 de 14h30 à 15h45 et rencontre de 16h à 17h

Autour de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre », visite et rencontre exceptionnelle avec Thomas Consani, tireur argentique noir et blanc, au musée de la Libération de Paris.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 20 septembre 2026

de 14h30 à 15h45

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T14:30:00+02:00_2026-09-20T15:45:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 PARIS



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