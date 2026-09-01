UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Journées européennes du patrimoine 2026 : visite et rencontre au Musée de la Libération Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin PARIS

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Libération de Paris - Musée du général Leclerc - Musée Jean Moulin · PARIS

Journées européennes du patrimoine 2026 : visite et rencontre au Musée de la Libération Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin PARIS

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Libération de Paris - Musée du général Leclerc - Musée Jean Moulin
Adresse
4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy
Ville
75014 PARIS
Département
Paris

Thomas Consani est un tireur argentique noir et blanc au labo photo Picto. Son savoir faire a été distingué par la plus haute reconnaissance de l’État pour un professionnel des métiers d’art.

Il sera présent au Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin (14e) pour nous guider dans l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre ».

Et il nous propose, dans un deuxième temps, un moment d’échange pour parler de son métier.

Visite guidée dimanche 20 septembre 2026 de 14h30 à 15h45 et rencontre de 16h à 17h

Autour de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre », visite et rencontre exceptionnelle avec Thomas Consani, tireur argentique noir et blanc, au musée de la Libération de Paris.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le dimanche 20 septembre 2026
de 14h30 à 15h45
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T14:30:00+02:00_2026-09-20T15:45:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy  75014 PARIS


Afficher la carte du lieu Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)