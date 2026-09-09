Journées européennes du patrimoine à Bordeaux, La Maison du pèlerin, Bordeaux

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine à Bordeaux 19 et 20 septembre La Maison du pèlerin Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

L’association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques ouvre ses portes au public pour faire découvrir les chemins de Compostelle à Bordeaux. Chaque année, plus de 500 000 personnes rejoignent Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne et environ 800 pèlerins passent par Bordeaux.

Ce sera l’occasion de découvrir, en plein cœur de la ville, l’hospitalité où sont accueillis les pèlerins de passage, et de comprendre comment s’organise aujourd’hui, en 2026, ce célèbre pèlerinage.

La Maison du pèlerin 28 rue des argentiers 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/decouverte-des-chemins-de-compostelle-a-bordeaux »}, {« type »: « email », « value »: « contact.bordeaux.compostelle@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0647675014 »}]

Découverte des Chemins de Compostelle à Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine