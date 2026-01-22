Journées Européennes du Patrimoine à Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Journées Européennes du Patrimoine à Châlons-en-Champagne
A travers Châlons Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Journées Européennes du Patrimoine, le thème en 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Toutes les visites sont gratuites. La plupart sont en accès libre, pour celles sur inscription, rendez-vous sur le site de la ville début août. .
A travers Châlons Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine à Châlons-en-Champagne
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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