Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Journées Européennes du Patrimoine à Châlons-en-Champagne

A travers Châlons Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Journées Européennes du Patrimoine, le thème en 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Toutes les visites sont gratuites. La plupart sont en accès libre, pour celles sur inscription, rendez-vous sur le site de la ville début août. .

A travers Châlons Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine à Châlons-en-Champagne

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne