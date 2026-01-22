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AGENDA · Châlons-en-Champagne

Journées Européennes du Patrimoine à Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne

samedi 19 septembre 2026 · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
A travers Châlons
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Journées Européennes du Patrimoine à Châlons-en-Champagne

A travers Châlons Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Journées Européennes du Patrimoine, le thème en 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Toutes les visites sont gratuites. La plupart sont en accès libre, pour celles sur inscription, rendez-vous sur le site de la ville début août.   .

A travers Châlons Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est   animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine à Châlons-en-Champagne

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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