Journées Européennes du Patrimoine à Cohons Cohons
Journées Européennes du Patrimoine à Cohons Cohons samedi 19 septembre 2026.
Cohons
Journées Européennes du Patrimoine à Cohons
Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Déployant les frondaisons de leurs arbres séculaires sur près de quinze hectares, les Jardins suspendus de Cohons offrent au visiteur un ensemble composé de deux parcs pittoresques créés au début du XIX? siècle et d’un jardin en terrasses érigé avant la Révolution, surplombant le village.
À l’ouest de la route de Bourg, le Parc des escargots de pierre propose une promenade romantique ornée de nombreuses fabriques en pierre sèche. .
Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 79 44 contact@jardin-cohons.fr
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Cohons Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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