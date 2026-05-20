Cohons

Journées Européennes du Patrimoine à Cohons

Jardins Suspendus de Cohons Cohons Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Déployant les frondaisons de leurs arbres séculaires sur près de quinze hectares, les Jardins suspendus de Cohons offrent au visiteur un ensemble composé de deux parcs pittoresques créés au début du XIX? siècle et d’un jardin en terrasses érigé avant la Révolution, surplombant le village.

À l’ouest de la route de Bourg, le Parc des escargots de pierre propose une promenade romantique ornée de nombreuses fabriques en pierre sèche. .

Jardins Suspendus de Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 79 44 contact@jardin-cohons.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Cohons Cohons a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres