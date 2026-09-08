Journées européennes du patrimoine à Corsept, Le Marais Gedeau, Corsept

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine à Corsept Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Marais Gedeau Loire-Atlantique

Animation limitée à 15 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Balade autour du patrimoine

Circuit au niveau du marais Gédeau avec animation autour de la préservation et de la régulation de la faune et de la flore (traces des animaux, migrations des oiseaux, espèces végétales des marais) et la légende du menhir de la Pierre Bonde.

Le Marais Gedeau 44560 Corsept Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@corsept.fr »}]

Balade autour du patrimoine

©Yohan Gaborit