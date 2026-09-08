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Journées européennes du patrimoine à Corsept, Le Marais Gedeau, Corsept

dimanche 20 septembre 2026 · Le Marais Gedeau · Corsept

Journées européennes du patrimoine à Corsept, Le Marais Gedeau, Corsept

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Marais Gedeau
Adresse
44560 Corsept
Ville
44560 Corsept
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Animation limitée à 15 places

Journées européennes du patrimoine à Corsept Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Marais Gedeau Loire-Atlantique

Animation limitée à 15 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Balade autour du patrimoine
Circuit au niveau du marais Gédeau avec animation autour de la préservation et de la régulation de la faune et de la flore (traces des animaux, migrations des oiseaux, espèces végétales des marais) et la légende du menhir de la Pierre Bonde.

Le Marais Gedeau 44560 Corsept Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@corsept.fr »}]
Balade autour du patrimoine

©Yohan Gaborit

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