Journées Européennes du Patrimoine à Jonzac Place du marché Jonzac
Journées Européennes du Patrimoine à Jonzac Place du marché Jonzac samedi 19 septembre 2026.
Jonzac
Journées Européennes du Patrimoine à Jonzac
Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Comme chaque année, un programme riche pour mettre en valeur le patrimoine jonzacais.
Fête médiévale le samedi et le dimanche autour du château. Le thème 2026 Patrimoine en danger.
Animations régulières gratuites et accessibles selon fréquentation.
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Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
As every year, a rich program to highlight the heritage of Jonzac.
Medieval festival on Saturday and Sunday around the castle. The 2026 theme: Heritage in danger.
Regular free events, depending on the number of visitors.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-06-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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