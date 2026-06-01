Journées Européennes du Patrimoine à Jonzac Place du marché Jonzac

Jonzac

Journées Européennes du Patrimoine à Jonzac

Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Comme chaque année, un programme riche pour mettre en valeur le patrimoine jonzacais.

Fête médiévale le samedi et le dimanche autour du château. Le thème 2026 Patrimoine en danger.

Animations régulières gratuites et accessibles selon fréquentation.

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Place du marché Coeur de ville de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

As every year, a rich program to highlight the heritage of Jonzac.

Medieval festival on Saturday and Sunday around the castle. The 2026 theme: Heritage in danger.

Regular free events, depending on the number of visitors.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-06-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge