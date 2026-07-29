Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Érik Orsenna Médiathèque de Rochefort Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Érik Orsenna

Médiathèque de Rochefort La Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite des réserves et de l’espace patrimoine, concours de puzzles et découverte de l’exposition en cours.

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Médiathèque de Rochefort La Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

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English : European Heritage Days at the Érik Orsenna multimedia library

A tour of the storage areas and the heritage gallery, a jigsaw puzzle competition and a chance to explore the current exhibition.

L’événement Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Érik Orsenna Rochefort a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan