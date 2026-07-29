Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Érik Orsenna Médiathèque de Rochefort Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Rochefort · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Érik Orsenna
Médiathèque de Rochefort La Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite des réserves et de l’espace patrimoine, concours de puzzles et découverte de l’exposition en cours.
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Médiathèque de Rochefort La Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr
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English : European Heritage Days at the Érik Orsenna multimedia library
A tour of the storage areas and the heritage gallery, a jigsaw puzzle competition and a chance to explore the current exhibition.
L’événement Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Érik Orsenna Rochefort a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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