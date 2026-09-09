Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Réné Char Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) Istres

Informations pratiques

Istres

Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Réné Char

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 14h. Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et des 500 ans de la naissance d’Adam de Craponne, découvrez un après-midi autour de l’eau, entre histoire, sciences, littérature et patrimoine, de ses aménagements aux enjeux actuels.

Au programme



Restitution du travail de collecte de Mo Abbas, Juliette Itturalde, Benoit Guillaume et Zabou réalisé lors de la journée d’inauguration de la Médiathèque René Char le 30 mai 2026 exposition et distribution d’un livret contenant dessins et citations.



De 14h à 14h30

La Maîtrise du Conservatoire métropolitain Michel Petrucciani d’Istres interprète Songs for a Peaceful World, un programme de chants scandinaves, baltes et américains célébrant la paix, un patrimoine plus précieux que jamais.

La Maîtrise du Conservatoire métropolitain Michel Petrucciani a été créée en 2025. Elle réunit près de 70 jeunes choristes dans le cadre des Classes à Horaires Aménagés Musique (C.H.A.M.).





De 14h à 16h

La Crau, terre d’eau

Présentation de 2 maquettes pédagogiques du SYMCRAU (Syndicat mixte des nappes de la Crau) sur la gestion de l’eau en Crau.

À partir de 6 ans

En continu et sans inscription



Jeu Parcours d’eau

Entre puzzle et dominos géants, ce jeu permet de créer son propre réseau de canaux et de découvrir leur évolution et usage.

À partir de 8 ans



Exposition Craponne, les 500 ans

Cette exposition est accompagnée de documents patrimoniaux du service Ressources & Mémoires sur le patrimoine hydraulique et la maîtrise de l’eau.

En parallèle, projection d’un film réalisé par Frédéric Marty présentant des vues de l’acqueduc de Roquefavour prises par drone.



Mission Patrimoine

Atelier/jeu de sensibilisation sur le thème de cette édition 2026 des Journées du Patrimoine Patrimoine en péril . Le public est invité à réfléchir aux menaces qui pèsent sur notre patrimoine et aux moyens de le préserver.



15h

Lecture de conte Une goutte d’eau

Clément Goguillot invite le public à une promenade sensible au fil de l’eau, mêlant contes et extraits d’ouvrages. Embarquez avec lui pour un voyage sur et dans l’eau …

À partir de 9 ans

Durée environ 1 heure, sur inscription au 04 42 11 24 88



17h

Conférence “Adam de Craponne un bienfaiteur de la Provence” par Michel Méténier

Sur inscription au 04 42 11 24 88



18h30

Présentation de la réédition du livret Les sentiers de l’eau par la Division du Patrimoine Culturel.

Projection du film “Ultra trail au fil de l’eau” qui retrace le défi de Théo Bourdarel un trail de 110 km le long du canal de Marseille. Projection suivie d’un temps d’échanges avec Théo Bourdarel. .

Médiathèque métropolitaine René Char (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 48 contact.mediatheques@ampmetropole.fr

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English :

To celebrate European Heritage Days and the 500th anniversary of Adam de Craponne’s birth, join us for an afternoon exploring water—from its role in history, science, literature, and heritage to its development and current challenges.

L’événement Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Réné Char Istres a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Istres