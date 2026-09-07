Journées européennes du patrimoine à l’Hôtel de Matignon, Hôtel de Matignon, Paris

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine à l’Hôtel de Matignon 19 et 20 septembre Hôtel de Matignon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de la 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel de Matignon ouvre exceptionnellement ses portes pour un moment unique placé sous le signe de la nature et des savoir-faire.

Pour aborder la double thématique annuelle « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », seront proposés :

Un stand animé par l’entreprise Declercq Passementiers, spécialisée dans la fabrication de passementerie depuis 1852 et qui est intervenue dans la réfection de rideaux à l’Hôtel de Matignon.

Une sensibilisation au sauvetage des œuvres en cas de sinistre par la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et l’association Bouclier bleu France dans le cadre du Plan de sauvegarde des biens culturels (PSBC).

Une exposition photographique dans le jardin de l’Hôtel de Matignon.

Au-delà de la double thématique annuelle, seront mis à l’honneur les métiers et les fonctions du Secrétariat général du Gouvernement, des équipes de Matignon et de la Garde républicaine à travers l’animation de trois stands dans le jardin, complétés par des concerts de la Garde républicaine si les conditions météorologiques sont favorables.

Une présentation du fonctionnement des ruches sera faite par les apiculteurs de Matignon, avec la possibilité de déguster le miel et, pour les enfants, la réalisation d’une bougie en cire d’abeille.

Nous vous invitons à profiter de cette journée d’exception, au cœur de l’Hôtel de Matignon et de son jardin, placée sous le signe de la découverte, de l’échange et des savoir-faire.

Hôtel de Matignon 57 Rue de Varenne, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France https://www.info.gouv.fr/patrimoine/bienvenue-a-lhotel-de-matignon [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/jep2026 »}] En 1719, le maréchal de France Charles-Louis de Montmorency Luxembourg, prince de Tingry, acquiert un terrain de 2 869 toises (environ 3 hectares) sur lequel il fait construire par Jean Courtonne un hôtel particulier. Trop coûteux, l’hôtel est cédé, peu de temps avant son achèvement, à Jacques de Matignon, prince de Monaco. Durant deux siècles, il change plusieurs fois de propriétaire. Parmi les plus célèbres, on peut citer : Talleyrand en 1808, Napoléon 1er en 1812, et l’ambassade d’Autriche-Hongrie de 1889 à 1914. L’État français redevient propriétaire de l’Hôtel en 1922. C’est à l’initiative de Gaston Doumergue (président du Conseil en 1934), que le bâtiment deviendra pour la première fois la résidence officielle du président du Conseil. Une décision entérinée par la loi de décembre 1934, adoptée sous le gouvernement de Pierre-Étienne Flandin son successeur (1934-1935). Le président de la République était Albert Lebrun (1932-1940). La fonction actuelle de l’Hôtel de Matignon remonte au 9 septembre 1944, quand Charles de Gaulle préside le premier Conseil des ministres du gouvernement provisoire de la République française. Sous la Ve République, le titre de président du Conseil des ministres est remplacé par celui de Premier ministre. Mais l’Hôtel de Matignon demeure la résidence officielle du chef du Gouvernement. Jardins ouverts à la visite une fois par mois.

À l’occasion de la 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel de Matignon ouvre exceptionnellement ses portes pour un moment unique placé sous le signe de la nature et des Pour la …

©Service photographique de Matignon