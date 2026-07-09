Informations pratiques

Alençon

Journées européennes du Patrimoine à l’Hôtel du Département

27 Boulevard de Strasbourg Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 22:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

L’Hôtel du Département ouvrira ses portes le vendredi soir de 18h30 à 22h30, le samedi de 14h à 22h30 et le dimanche de 10h à 22h30. L’accès au site sera par le 21 boulevard de Strasbourg, par les Grilles d’Honneur.

Vous retrouverez les animations suivantes

– Parcours lumineux Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 de 18h30 à 22h30.

– Les Galopades du Patrimoine Vendredi 18 à partir de 20h.

– Visite commentée des serres du Département Samedi 19 à 13h30, 14h30 et 15h30 RDV en face du 37 rue de la Demi-Lune (devant les grilles métalliques). Sur réservation https://www.orne.fr/actualite/jep2026 . 15 personnes maximum.

– Visite commentée de l’Hôtel du Département Samedi 19 et dimanche 20 à 15h et 16h30 Rendez-vous à l’Atrium Gérard Burel.

– Spectacle en déambulation Samedi 19 à 18h30, 20h30 et 22h.

– Auto Passion Dimanche 20 de 10h à 17h.

– Jeux en bois Dimanche 20 de 10h à 17h.

– Hémicycle Hubert d’Andigné Dimanche 20 de 14h à 18h, entrée 39 rue Saint-Blaise.

– FDAC’61 L’art contemporain en fête Samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 de 10h à 18h.

– Visite des réserves du FDAC’61 Samedi 19 à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Sur réservation https://www.orne.fr/actualite/jep2026 . 15 personnes maximum. .

27 Boulevard de Strasbourg Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 81 60 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du Patrimoine à l’Hôtel du Département

L’événement Journées européennes du Patrimoine à l’Hôtel du Département Alençon a été mis à jour le 2026-07-09 par Orne Tourisme