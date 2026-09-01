Journées européennes du patrimoine à Ploërdut la chapelle N-D de Crénénan Ploërdut
samedi 19 septembre 2026 · Ploërdut
Informations pratiques
Ploërdut
Journées européennes du patrimoine à Ploërdut la chapelle N-D de Crénénan
Crénénan Ploërdut Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez visiter la chapelle Notre-Dame de Crénénan, surplombant la vallée du Scorff. Son architecture est marquée par deux styles distincts, reflétant les périodes de construction. Entrez dans la chapelle et admirez ses somptueux lambris peints. Apercevrez-vous le goupil voleur d’andouille sur l’une des sablières sculptées ? Visite libre. .
Crénénan Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 44 43
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine à Ploërdut la chapelle N-D de Crénénan Ploërdut a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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