Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Ploërdut

Marché de Noël Ploërdut vendredi 12 décembre 2025.

Marché de Noël

Ploërdut Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Retrouvez de nombreux stands d’artisans et de créateurs entre la place de l’église et l’espace Koed Noz.   .

Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 44 43 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Ploërdut a été mis à jour le 2025-01-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan