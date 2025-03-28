Marché de Noël Ploërdut
Marché de Noël Ploërdut vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Ploërdut Morbihan
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Retrouvez de nombreux stands d’artisans et de créateurs entre la place de l’église et l’espace Koed Noz. .
Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 44 43
