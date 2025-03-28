Marché de Noël

Ploërdut Morbihan

Tarif : – –

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Retrouvez de nombreux stands d’artisans et de créateurs entre la place de l’église et l’espace Koed Noz. .

Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 44 43

