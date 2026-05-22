Journée Portes Ouvertes Ploërdut
Journée Portes Ouvertes Ploërdut samedi 8 août 2026.
Ploërdut
Journée Portes Ouvertes
Le Stang Ploërdut Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La Ferme du Cheval de Trait (Roulopa) organise un grand marché thématique et des animations. .
Le Stang Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 6 18 95 14 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée Portes Ouvertes Ploërdut a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Ploërdut (Morbihan)
- Randonnée du Pays Pourlet Ploërdut 4 juillet 2026
- Marché d’été Ploërdut 7 août 2026
- Lieux mouvants Ploërdut 8 août 2026
- Les patrimoines de l’été la carrière Gallo-Romaine de Locuon Ploërdut 19 août 2026
- Le festi-pâtes d’Agathe Ploërdut 17 octobre 2026