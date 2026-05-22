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Journée Portes Ouvertes Ploërdut

Journée Portes Ouvertes Ploërdut samedi 8 août 2026.

Adresse : Le Stang

Ville : 56160 Ploërdut

Département : Morbihan

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Tarif :

Ploërdut

Journée Portes Ouvertes

Le Stang Ploërdut Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

La Ferme du Cheval de Trait (Roulopa) organise un grand marché thématique et des animations.   .

Le Stang Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 6 18 95 14 73 

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English :

L’événement Journée Portes Ouvertes Ploërdut a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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