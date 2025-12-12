Les patrimoines de l’été la carrière Gallo-Romaine de Locuon Ploërdut
Les patrimoines de l’été la carrière Gallo-Romaine de Locuon Ploërdut mercredi 19 août 2026.
Ploërdut
Les patrimoines de l’été la carrière Gallo-Romaine de Locuon
Locuon Ploërdut Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Le site de Locuon, petit bourg au nord de la commune de Ploërdut, est exceptionnel il abrite la seule carrière de granite dont les traces d’exploitation antique sont encore visibles de nos jours. Deux guides vous présentent ce site d’où on a extrait les blocs rocheux qui ont servi à construire les monuments de prestige de la ville gallo-romaine de Carhaix. Par Jean-Paul Eludut de l’association d’Archéologie et d’Histoire de Bretagne et Joseph Le Guernic ingénieur géologue de l’association Traditions et patrimoine en Montagnes Noires. .
Locuon Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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L’événement Les patrimoines de l’été la carrière Gallo-Romaine de Locuon Ploërdut a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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