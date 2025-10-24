Le festi-pâtes d’Agathe Ploërdut
Le festi-pâtes d’Agathe Ploërdut samedi 17 octobre 2026.
Le festi-pâtes d’Agathe
Ploërdut Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
2e édition. Les cuisiniers remettent les marmites à chauffer pour la bonne cause ! .
Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 6 08 00 71 21
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le festi-pâtes d’Agathe Ploërdut a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan