Marché d’été Ploërdut

Marché d’été Ploërdut vendredi 7 août 2026.

Marché d’été

Place de la République Ploërdut Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Les producteurs du marché de Ploërdut organisent leur traditionnel marché d’été festif. .

Place de la République Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 6 76 40 83 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché d’été Ploërdut a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan