Ferme du cheval de trait Journée portes ouvertes Ploërdut
Ferme du cheval de trait Journée portes ouvertes Ploërdut samedi 8 août 2026.
Ploërdut
Ferme du cheval de trait Journée portes ouvertes
Le Stang Ploërdut Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
L’association Roulopa ouvre sa ferme du cheval de trait pour faire découvrir son projet d’installation. Toutes les races de chevaux de traits sont menacées d’extinction. Le cheval Breton n’est pas épargné. Rejoignez cette association engagée pour découvrir l’univers équin sous toutes ses formes. Marché de producteurs locaux, exposant et artisans. Animations équestres, jeux bretons, musique et danses. Guinguette, soirée musicale, repas champêtre. .
Le Stang Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 6 18 95 14 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ferme du cheval de trait Journée portes ouvertes Ploërdut a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Ploërdut (Morbihan)
- Randonnée du Pays Pourlet Ploërdut 4 juillet 2026
- Marché d’été Ploërdut 7 août 2026
- Lieux mouvants Ploërdut 8 août 2026
- Journée Portes Ouvertes Ploërdut 8 août 2026
- Les patrimoines de l’été la carrière Gallo-Romaine de Locuon Ploërdut 19 août 2026