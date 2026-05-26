Ploërdut

Ferme du cheval de trait Journée portes ouvertes

Le Stang Ploërdut Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’association Roulopa ouvre sa ferme du cheval de trait pour faire découvrir son projet d’installation. Toutes les races de chevaux de traits sont menacées d’extinction. Le cheval Breton n’est pas épargné. Rejoignez cette association engagée pour découvrir l’univers équin sous toutes ses formes. Marché de producteurs locaux, exposant et artisans. Animations équestres, jeux bretons, musique et danses. Guinguette, soirée musicale, repas champêtre. .

Le Stang Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 6 18 95 14 73

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English :

L’événement Ferme du cheval de trait Journée portes ouvertes Ploërdut a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan