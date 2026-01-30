Lieux mouvants Ploërdut

Lieux mouvants

Locuon Ploërdut Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Événement devenu incontournable l’été, il propose la rencontre de multiples artistes issus de disciplines et de pays de tous horizons avec les habitants. C’est un rendez-vous qui fédère les passionnés de nature, d’art, de danse, de musique, de connaissance, de culture, au gré des expositions, rencontres, spectacles et performances. .

Locuon Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 7 68 74 68 61

