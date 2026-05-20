Randonnée du Pays Pourlet Ploërdut
Randonnée du Pays Pourlet Ploërdut samedi 4 juillet 2026.
Ploërdut
Randonnée du Pays Pourlet
Place de l’église Ploërdut Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’association de rando en Pays Pourlet propose un programme de balades accompagnées sur le Pays du roi Morvan et ses environs de juin à octobre. RDV à 14h place de l’église. .
Place de l’église Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 7 83 77 38 09
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English :
L’événement Randonnée du Pays Pourlet Ploërdut a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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