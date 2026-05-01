Fête de la nature Ploërdut
Fête de la nature Ploërdut samedi 23 mai 2026.
Ploërdut
Fête de la nature
1 Roscato Ploërdut Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 16:30:00
Date(s) :
2026-05-23
L’’Association Art et Nature propose pour la Fête de la Nature en partenariat avec Lorient Agglomération une sortie nature.
Dès 10h venez découvrir des créations paysagères et artistiques inspirantes. A partir de 14h30, un atelier pour petits et grands, sur le thème fabrique ton matériel d’artiste et ton maquillage avec ce que tu trouves dans la nature sera animé par Delphine et Morwenna. C’est gratuit ! Possibilité de pique-niquer sur place. .
1 Roscato Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 7 81 70 73 84
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English :
L’événement Fête de la nature Ploërdut a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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