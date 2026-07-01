Formation d’initiation au compostage Ploërdut
vendredi 11 septembre 2026 · Ploërdut
Informations pratiques
Ploërdut
Formation d’initiation au compostage
4 Place de la République Ploërdut Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 15:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Apprenez les bases du compostage pour bien démarrer ! Quoi mettre au composteur ? Quels sont les gestes à effectuer pour que tout ce passe bien et quoi faire en cas de soucis ? Où utiliser sont compost et en quelle quantité ?
Inscription 2 jours avant la formation. Se munir d’un justificatif de domicile, afin de retirer le premier composteur du foyer. Ouvert à tous les habitants de Roi Morvan Communauté. .
4 Place de la République Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 71 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Formation d’initiation au compostage Ploërdut a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Ploërdut (Morbihan)
- Marché d’été Ploërdut 7 août 2026
- Lieux mouvants Ploërdut 8 août 2026
- Journée Portes Ouvertes Ploërdut 8 août 2026
- Ferme du cheval de trait Journée portes ouvertes Ploërdut 8 août 2026
- Les patrimoines de l’été la carrière Gallo-Romaine de Locuon Ploërdut 19 août 2026