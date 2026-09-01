Journées européennes du patrimoine à Roquevaire Roquevaire
samedi 19 septembre 2026 · Roquevaire
Informations pratiques
Roquevaire
Journées européennes du patrimoine à Roquevaire
Samedi 19 septembre 2026 de 11h à 18h. Divers lieux Roquevaire Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Ville de Roquevaire vous propose une programmation riche et variée. Les visiteurs pourront profiter d’une visite guidée, d’un circuit culturel, ainsi que d’une exposition photographique. En parallèle, le musée du patrimoine ouvrira ses portes.
Une occasion unique de (re)découvrir et de célébrer l’héritage culturel et patrimonial du village !
11 h Visite commentée de la chapelle mérovingienne Saint-Vincent.
Visite exclusive de la chapelle, habituellement fermée au public, animée par Annie-Claire Chaix de l’association du patrimoine ASPHCR.
Gratuit sur inscription auprès du service ASAP 04.42.32.91.53 ou asap@ville-roquevaire.fr. RDV à partir de 10h30 sur le parking des services techniques.
14 h Circuit culturel à la découverte de lieux historiques.
L’église Saint-Vincent, l’orgue, le lavoir… Saynètes avec la participation de la troupe Les Lasc’Arts, mise en scène Sophie Giraud.
RDV sur le parvis de l’église.
10 h -12 h / 14 h 18 h Exposition de photos de roquevaire d’antan
Photos de Roquevairois, de vues de Roquevaire et présentation de matériel photographique d’époque. Théâtre d’improvisation avec la troupe Les Presque.
Salle monseigneur Fabre Entrée libre.
10 h -12 h / 14 h 17 h Ouverture du Musée du patrimoine René Verrier.
45 route de Saint-Vincent RD96.
Entrée libre Infos 06.62.21.79.99 .
Divers lieux Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 91 53
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English :
The town of Roquevaire offers a rich and varied program of events. Visitors can enjoy a guided tour, a cultural tour, and a photography exhibition. At the same time, the heritage museum will open its doors.
L’événement Journées européennes du patrimoine à Roquevaire Roquevaire a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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