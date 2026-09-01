Informations pratiques

Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Animations parc du château de Gisors

Place de Blanmont Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Au programme

– Jeu de piste en famille ou entre amis, laissez-vous tenter par la découverte de l’histoire du château de Gisors à travers un jeu de piste. Durée environ 1h. Les livrets jeux sont à retirer à l’accueil de la Tour du Prisonnier.

– Promenades avec les Calèches de l’Aunette les départs ont lieu toutes les 30 minutes de 13h30 à 15h30 puis de 16h30 à 18h30. Laissez-vous guider par ces calèches pour (re)découvrir le parc du château. C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les chevaux, leur histoire et leur place dans notre quotidien grâce à une exposition et quelques quizz au cours de la journée.

– Exposition réalisée par les enfants de l’accueil de loisirs Jean-Moulin et si vous regardiez le patrimoine de Gisors à travers les yeux de la jeune génération ? Les enfants de l’accueil de loisirs Jean-Moulin vous invitent à découvrir les lieux emblématiques de la ville à travers leurs créations. Dessins, peintures et œuvres originales témoignent de leur façon de s’approprier ce patrimoine. Une exposition ludique et colorée, à partager en famille, pour voir Gisors autrement. Projet en partenariat avec Audrey BLERIOT, MAD’ELFIK, artiste. .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60

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English : Journées Européennes du Patrimoine Animations parc du château de Gisors

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Animations parc du château de Gisors Gisors a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme