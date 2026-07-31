UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Atelier de découverte de l’archéologie au musée Vesunna Musée Vesunna Périgueux

samedi 19 septembre 2026 · Musée Vesunna · Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Atelier de découverte de l’archéologie au musée Vesunna Musée Vesunna Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Vesunna
Adresse
20 Rue 26ème Régiment d'Infanterie
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Atelier de découverte de l’archéologie au musée Vesunna

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Atelier de découverte de l’archéologie.   .

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92  vesunna@perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée Vesunna Atelier de découverte de l’archéologie (jeune public)

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier de découverte de l’archéologie au musée Vesunna Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)