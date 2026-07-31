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Journées Européennes du Patrimoine Atelier en continu autour d’Emma REYES au MAAP Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord · Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Atelier en continu autour d’Emma REYES au MAAP Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord
Adresse
22 Cours Tourny
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Atelier en continu autour d’Emma REYES au MAAP

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Atelier en continu.   .

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70  maap@perigueux.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Atelier en continu autour d’Emma REYES au MAAP

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier en continu autour d’Emma REYES au MAAP Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux

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