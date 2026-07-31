Journées Européennes du Patrimoine Atelier en continu autour d’Emma REYES au MAAP Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord · Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine Atelier en continu autour d’Emma REYES au MAAP

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Atelier en continu. .

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 maap@perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Atelier en continu autour d’Emma REYES au MAAP

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Atelier en continu autour d’Emma REYES au MAAP Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux