Informations pratiques

Ancy-le-Franc

Journées Européennes du Patrimoine au château d’Ancy-le-Franc

Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Week end du 19 et 20 septembre 2026 Journées Européennes du Patrimoine.

Ouverture exceptionnelle des cavesdu Château d’Ancy le Franc en ce week-end spécial !

Découvrez ces lieux inédits qui fonttout le soubassement du Monument !

Réservation par téléphone au 03 86 75 00 25ou par mail avec l’horaire souhaité à accueil@chateau-ancy.com

Ouvert de 10h à 18h.

Départ toutes les 30min avec un guide pour la visite des caves avec un groupe composé de 15 personnes maximum.

Voici les horaires de visite des caves:

– Matin 10h30, 11h, 11h30, 12h

Pas de visites des caves entre 12h30 et 14h.

– Après-midi 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30,17h.

Vous pourrez également visiter les intérieurs

avec une brochure incluse dans le prix ou un audio guide

(Supplément 3€) .

Tarifs préférentiels (Site privé)

Château + Parc + Caves

10€ adulte / 5€ pour les enfants de 6-15ans

Gratuit pour les -6ans. .

Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 00 25

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English : Journées Européennes du Patrimoine au château d’Ancy-le-Franc

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois