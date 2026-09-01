Journées Européennes du Patrimoine au château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc
samedi 19 septembre 2026 · Ancy-le-Franc
Informations pratiques
Ancy-le-Franc
Journées Européennes du Patrimoine au château d’Ancy-le-Franc
Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Week end du 19 et 20 septembre 2026 Journées Européennes du Patrimoine.
Ouverture exceptionnelle des cavesdu Château d’Ancy le Franc en ce week-end spécial !
Découvrez ces lieux inédits qui fonttout le soubassement du Monument !
Réservation par téléphone au 03 86 75 00 25ou par mail avec l’horaire souhaité à accueil@chateau-ancy.com
Ouvert de 10h à 18h.
Départ toutes les 30min avec un guide pour la visite des caves avec un groupe composé de 15 personnes maximum.
Voici les horaires de visite des caves:
– Matin 10h30, 11h, 11h30, 12h
Pas de visites des caves entre 12h30 et 14h.
– Après-midi 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30,17h.
Vous pourrez également visiter les intérieurs
avec une brochure incluse dans le prix ou un audio guide
(Supplément 3€) .
Tarifs préférentiels (Site privé)
Château + Parc + Caves
10€ adulte / 5€ pour les enfants de 6-15ans
Gratuit pour les -6ans. .
Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 00 25
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English : Journées Européennes du Patrimoine au château d’Ancy-le-Franc
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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