Le Matrimoine s’invite à Ancy le Franc, Esplanade Château d’Ancy le Franc, Ancy-le-Franc

Informations pratiques

Le Matrimoine s’invite à Ancy le Franc Dimanche 20 septembre, 09h30 Esplanade Château d’Ancy le Franc Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

La Journée européenne du patrimoine, célébrée le dimanche 20 septembre 2026 à Ancy-le-Franc, est une occasion exceptionnelle de mettre en lumière les contributions souvent oubliées des femmes dans notre patrimoine culturel. Cet événement vise à revaloriser les œuvres et les accomplissements des femmes à travers l’histoire, en les intégrant pleinement dans le récit patrimonial.

Ancy-le-Franc, avec son riche héritage historique et architectural, offre un cadre idéal pour cette célébration.

Les participants pourront, au cours de la déambulation, reconnaître l’impact des femmes dans divers domaines tels que l’artisanat, la littérature, l’architecture, l’économie, la citoyenneté,

Esplanade Château d’Ancy le Franc Chateau Ancy le Franc 89 Ancy-le-Franc 89160 Ancy-le-Franc Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 37 13 45 https://www.UniesVersElles.com La Journée du Matrimoine, célébrée le dimanche 20 septembre 2026 à Ancy-le-Franc, est une occasion exceptionnelle de mettre en lumière les contributions souvent oubliées des femmes dans notre patrimoine culturel. Cet événement vise à revaloriser les œuvres et les accomplissements des femmes à travers l’histoire, en les intégrant pleinement dans le récit patrimonial.

Ancy-le-Franc, avec son riche héritage historique et architectural, offre un cadre idéal pour cette célébration.

Les participants pourront, au cours de la déambulation, reconnaitre l’impact des femmes dans divers domaines tels que l’artisanat, la littérature, l’architecture, l’économie, la citoyenneté,

Et…l’aventure. En participant à cette journée, nous contribuons à une reconnaissance plus équitable et complète de notre héritage collectif. Parking

La Journée du Matrimoine, célébrée le dimanche 20 septembre 2026 à Ancy-le-Franc, est une occasion exceptionnelle de mettre en lumière les contributions souvent oubliées des femmes dans notre Cet à à…

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