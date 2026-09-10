Visite du château d’Ancy-le-Franc et de ses caves, Château d’Ancy-le-Franc, Ancy-le-Franc

Informations pratiques

Visite du château d’Ancy-le-Franc et de ses caves 19 et 20 septembre Château d’Ancy-le-Franc Yonne

10€ adulte, 5€ enfant (6-15ans). Gratuit pour les -6ans, supplément audio-guides (3€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle des caves du Château d’Ancy-le-Franc en ce week-end spécial ! Accompagné d’un guide (pas de visite libre des caves) et par groupe de 15 personnes (2 groupes en simultané de 15 personnes soit 30 personnes par tranche horaire), découvrez ces lieux inédits qui font tout le soubassement du Monument !

Château d’Ancy-le-Franc 18 place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 75 00 25 https://www.chateau-ancy.com/fr/ parking sur place.

Château d’Ancy-le-Franc

©château d’Ancy le Franc