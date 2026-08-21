Visite des caves du château d’Ancy-le-Franc, Château d’Ancy-le-Franc, Ancy-le-Franc
samedi 19 septembre 2026 · Château d'Ancy-le-Franc · Ancy-le-Franc
Informations pratiques
Visite des caves du château d’Ancy-le-Franc 19 et 20 septembre Château d’Ancy-le-Franc Yonne
Tarif pour la visite du domaine : 10 €/adulte, 5€/enfant | Gratuit pour les – 6 ans | Pour la traversée des caves, réservation obligatoire | Plusieurs créneaux horaires possibles (15 personnes max.)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pour la 3ᵉ année consécutive, le château d’Ancy-le-Franc vous propose une visite insolite de ses caves.
Partez pour une traversée originale au cœur du monument et découvrez-le sous un angle inédit, vu d’en-dessous.
Entre atmosphère mystérieuse et richesse historique, laissez-vous surprendre par cette expérience hors du commun !
Château d’Ancy-le-Franc 18 place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 75 00 25 https://www.chateau-ancy.com/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 75 00 25 »}, {« type »: « email », « value »: « info@chateau-ancy.com »}] parking sur place.
Pour la 3ᵉ année consécutive, le château d’Ancy-le-Franc vous propose une visite insolite de ses caves.
© Château d’Ancy-le-Franc
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