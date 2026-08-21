Visite des caves du château d’Ancy-le-Franc, Château d’Ancy-le-Franc, Ancy-le-Franc

Informations pratiques

Visite des caves du château d’Ancy-le-Franc 19 et 20 septembre Château d’Ancy-le-Franc Yonne

Tarif pour la visite du domaine : 10 €/adulte, 5€/enfant | Gratuit pour les – 6 ans | Pour la traversée des caves, réservation obligatoire | Plusieurs créneaux horaires possibles (15 personnes max.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour la 3ᵉ année consécutive, le château d’Ancy-le-Franc vous propose une visite insolite de ses caves.

Partez pour une traversée originale au cœur du monument et découvrez-le sous un angle inédit, vu d’en-dessous.

Entre atmosphère mystérieuse et richesse historique, laissez-vous surprendre par cette expérience hors du commun !

Château d’Ancy-le-Franc 18 place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 75 00 25 https://www.chateau-ancy.com/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 75 00 25 »}, {« type »: « email », « value »: « info@chateau-ancy.com »}] parking sur place.

Pour la 3ᵉ année consécutive, le château d’Ancy-le-Franc vous propose une visite insolite de ses caves.

© Château d’Ancy-le-Franc