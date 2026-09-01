Journées européennes du patrimoine au Château de L’Herm L’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Informations pratiques

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Journées européennes du patrimoine au Château de L’Herm

L’Herm Château de l’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-15

9h30-17h30. Découvrez l’histoire, l’architecture, les découvertes des travaux, les savoir-faire artisanaux et le projet culturel lié à la restauration du monument. Réservation en ligne 10€ (gratuit -18 ans)

Visite commentée le château de l’Herm La renaissance d’un chef-d’œuvre de la Première Renaissance.

le château de l’Herm vous ouvre exceptionnellement ses portes et vous invite à découvrir l’une des plus importantes restaurations patrimoniales privées actuellement menées en Nouvelle-Aquitaine.

Au cours d’une visite guidée de 1h30, vous découvrirez l’histoire du monument, son architecture, les découvertes réalisées pendant les travaux, les savoir-faire des artisans du patrimoine ainsi que le projet culturel qui accompagne sa restauration.

Immortalisé par Eugène Le Roy dans Jacquou le Croquant, le château de l’Herm est aujourd’hui bien plus qu’une ruine célèbre il redevient peu à peu un véritable château Renaissance.

Visites à 9h30, 10h, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h, 17h, 17h30.

Réservation en ligne obligatoire. .

L’Herm Château de l’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine chateaudelherm@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine au Château de L’Herm

9:30 a.m.–5:30 p.m. Discover the history, architecture, findings from the restoration work, traditional craftsmanship, and the cultural project associated with the monument’s restoration. Online reservations: 10? (free for those under 18)

L’événement Journées européennes du patrimoine au Château de L’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère