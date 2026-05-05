Journées européennes du Patrimoine au Jardin du Plessis Sasnières, Jardin du Plessis Sasnières, Sasnières
Journées européennes du Patrimoine au Jardin du Plessis Sasnières, Jardin du Plessis Sasnières, Sasnières samedi 19 septembre 2026.
Journées européennes du Patrimoine au Jardin du Plessis Sasnières 19 et 20 septembre Jardin du Plessis Sasnières Loir-et-Cher
10,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Les floraisons des rosiers, des vivaces et des annuelles s’y succèdent tout au long de la saison. La treille palissée de jeunes pommiers y apporte une ombre tamisée. Les promenades bucoliques sur les allées de gazon permettent de découvrir plantes rares, fleurs, écorces et feuillages insolites. Journées européennes du Patrimoine au Jardin du Plessis Sasnières. Les floraisons des rosiers, des vivaces et des annuelles s’y succèdent tout au long de la saison. La treille palissée de jeunes pommiers y apporte une ombre tamisée. Les promenades bucoliques sur les allées de gazon permettent de découvrir plantes rares, fleurs, écorces et feuillages insolites. Depuis le haut du parc et son allée bordée de magnolias, vous découvrirez une vue panoramique enchanteresse sur tout le jardin.
Jardin du Plessis Sasnières 3 allée Rosamée Henrion, 41310 Sasnières Sasnières 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 82 92 34 »}]
Les floraisons des rosiers, des vivaces et des annuelles s’y succèdent tout au long de la saison. La treille palissée de jeunes pommiers y apporte une ombre tamisée. Les promenades bucoliques sur les
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