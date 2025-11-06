Journées européennes du Patrimoine au Jardin du Plessis Sasnières Sasnières

Journées européennes du Patrimoine au Jardin du Plessis Sasnières

3 allée Rosamée Henrion Sasnières Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les floraisons des rosiers, des vivaces et des annuelles s’y succèdent tout au long de la saison. La treille palissée de jeunes pommiers y apporte une ombre tamisée. Les promenades bucoliques sur les allées de gazon permettent de découvrir plantes rares, fleurs, écorces et feuillages insolites.

Journées européennes du Patrimoine au Jardin du Plessis Sasnières. Les floraisons des rosiers, des vivaces et des annuelles s’y succèdent tout au long de la saison. La treille palissée de jeunes pommiers y apporte une ombre tamisée. Les promenades bucoliques sur les allées de gazon permettent de découvrir plantes rares, fleurs, écorces et feuillages insolites. Depuis le haut du parc et son allée bordée de magnolias, vous découvrirez une vue panoramique enchanteresse sur tout le jardin. 0 .

3 allée Rosamée Henrion Sasnières 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 92 34 jardin@plessis-sasnieres.fr

English :

Roses, perennials and annuals bloom throughout the season. A trellis of young apple trees provides a soft shade. A bucolic stroll along the lawn paths reveals rare plants, flowers, bark and unusual foliage.

German :

Die ganze Saison über blühen hier Rosen, Stauden und einjährige Pflanzen. Das Spalier aus jungen Apfelbäumen spendet gedämpften Schatten. Bei einem Spaziergang über die Rasenwege können Sie seltene Pflanzen, Blumen, Rinden und ungewöhnliches Laub entdecken.

Italiano :

Rose, piante perenni e annuali fioriscono per tutta la stagione. I tralicci di giovani meli offrono un’ombra morbida. Una passeggiata bucolica lungo i sentieri del prato vi farà scoprire piante rare, fiori, cortecce e fogliame insoliti.

Espanol :

Rosas, plantas perennes y anuales florecen durante toda la temporada. El enrejado de manzanos jóvenes proporciona una suave sombra. Dé un bucólico paseo por los senderos de césped y descubrirá plantas raras, flores, cortezas y follajes inusuales.

L’événement Journées européennes du Patrimoine au Jardin du Plessis Sasnières Sasnières a été mis à jour le 2025-11-06 par ADT41