Informations pratiques

Concert Sérénade de Beethoven, sous les arcades

Par la compagnie Les Folies du temps – trio à cordes et flûte

Dimanche 20 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h

Durée de chaque concert : 20 min.

Antoine Bourdelle voue une profonde admiration à Ludwig van Beethoven, figure du génie romantique dont il célèbre à la fois l’engagement et la puissance créatrice.

À l’occasion des Journées du patrimoine, Les Folies du temps jouent la Sérénade opus 8 (1796), œuvre de jeunesse du compositeur, encore marquée par l’héritage classique, où violon, alto et violoncelle dialoguent à parts égales dans un jeu de variations et de contrastes. Le programme est complété par une Aubade pour flûte et trio à cordes de François Devienne, révélant, comme chez Beethoven, l’influence de Wolfgang Amadeus Mozart et Joseph Haydn.

Interprétation : Dalhia Adamopoulos (alto), Jean-Christophe Marq (violoncelle), Sylvie Pascal (flûte), Alain Pégeot (violon)

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

Les Folies du temps

En 2009, Sylvie Pascal, Jean-Christophe Marq et Olivier Dejours, mettent en commun leurs expériences, leurs goûts et leurs aspirations et créent Les Folies du temps. Dès ce moment, ils choisissent de privilégier dans le cadre de la compagnie la relation de la musique et du théâtre : opéras de chambre, mélodrames, concerts mis en espace… mettant ainsi en lumière l’importance de la dramaturgie dans la musique, même purement instrumentale. Ainsi ont été créés plusieurs opéras (Didon et Énée, Orlando furioso, Le Combat de Tancrède et Clorinde…), des concerts mis en scène (La Passion selon St-Jean, Jean-Sébastien Bach entre mesure et démesure), des mélodrames (Le Chant du cavalier bleu, Onomata, Sept paroles), des spectacles jeune public (Ulysse, Proserpine, Phaéton). Les musiciens des Folies du temps s’attachent à jouer sur des instruments anciens ou “modernes” selon les exigences des œuvres qu’ils interprètent (du 17e siècle à nos jours). Le goût de la fantaisie et un grain de folie rassemblent musiciens et chanteurs de la compagnie ainsi que l’envie de mettre au présent la musique dite « ancienne » et celle d’interpréter les œuvres d’aujourd’hui avec la culture des œuvres qui les ont précédées.

Lors des Journées européennes du patrimoine, le concert « Sérénade » de Beethoven, interprété par la compagnie Les Folies du temps, offre un moment suspendu entre sculpture et musique, en résonance avec l’admiration de Bourdelle pour Beethoven.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 17h00 à 17h20

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h00 à 16h20

Le dimanche 20 septembre 2026

de 15h00 à 15h20

Le dimanche 20 septembre 2026

de 14h00 à 14h20

gratuit

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:20:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T14:20:00+02:00;2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T15:20:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T16:20:00+02:00;2026-09-20T17:00:00+02:00_2026-09-20T17:20:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-concert-serenade-de-beethoven +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/



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