Journées européennes du patrimoine au musée Bourdelle : Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée Musée Bourdelle PARIS

Informations pratiques

Tout au long du week-end, des ateliers pour les familles sont proposés en écho aux créations du designer présentées au sein du musée. S’inspirant des processus de création de l’artiste, petits et grands font l’expérience de la terre mêlée ou de la composition de paravents en papier. Des visites proposent de découvrir le rapport à la matière qu’entretenait Antoine Bourdelle dans son atelier et la manière dont Anthony Guerrée revisite aujourd’hui ces savoir-faire d’exception. Certains ateliers et visites bénéficient de la présence exceptionnelle du designer.

Au fil du parcours, des étudiants de l’école du Louvre accompagnent les visiteurs dans leur découverte grâce à des médiations autour des œuvres.

Le dimanche, place à la musique sous les arcades. Le concert Sérénade de Beethoven interprété par la compagnie Les Folies du temps offre un moment suspendu entre sculpture et musique, en résonance avec l’admiration de Bourdelle pour Beethoven.

Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée

Tisser la terre : empreintes et matières

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h et 11h

Un éveil sensoriel autour de l’argile pour aborder les gestes rudimentaires (colombins, boules) et le motif. En s’inspirant des « formes mêlées » du designer Anthony Guerrée, les enfants manipulent différentes couleurs d’argile pour créer un carreau texturé. Ils expérimentent l’empreinte à l’aide d’objets du quotidien, créant un dialogue tactile.

Public : en famille, enfants de 1 à 3 ans

Durée : 1h

Silhouettes en lumière : le dessin dans l’espace

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 13h et 15h

Après une observation du dialogue entre les plâtres de Bourdelle et les créations du designer Anthony Guerrée, les familles explorent les notions de plein, de vide et de transparence. À l’aide de papier calque, de silhouettes inspirées des sculptures et de jeux de superposition, petits et grands conçoivent un paravent miniature ou un photophore jouant avec la lumière, à la manière des vitraux du designer.

Public : En famille, enfants à partir de 4 ans

Durée : 2h

Paravent en papier coloré

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h et 11h30

Après avoir découvert les créations du designer Anthony Guerrée, petits et grands conçoivent un paravent miniature en papier, composé de formes colorées, à la manière des vitraux du designer.

Public : En famille, enfants à partir de 7 ans

Durée : 1h30

Terres mêlées

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 13h30 et 15h30

En dialogue avec les sculptures du musée et les pièces du designer Anthony Guerrée, les participants s’inspirent des œuvres de Bourdelle, malaxent et entremêlent des argiles de couleurs différentes puis font apparaitre un personnage surgissant de la matière.

Présence du designer Anthony Guerrée au début de l’atelier.

Public : En famille, enfants à partir de 7 ans

Durée : 2h

Visite guidée – Atelier d’artiste : matériaux et savoir-faire

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h et 16h

Quels sont les savoir-faire à l’œuvre dans l’atelier ? Quel est le processus créatif d’Antoine Bourdelle ? Qui travaillait à ses côtés ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans le fonctionnement d’un atelier de peintre et de sculpteur du début du 20e siècle. L’intervention dans les salles du designer Anthony Guerrée sera aussi l’occasion de questionner les matériaux et gestes de l’atelier, lieu où art et artisanat se rencontrent.

Présence du designer Anthony Guerrée au début de la visite.

Public : Adultes et adolescents à partir de 15 ans

Durée : 1h30

Visite musicale des collections permanentes

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h

De la figure de Beethoven au théâtre des Champs-Élysées, découvrez en musique des œuvres marquantes d’Antoine Bourdelle.

Visite adaptée aux personnes malvoyantes et non-voyantes

Public : Adultes et adolescents à partir de 15 ans

Durée : 1h30

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le musée Bourdelle invite le public à découvrir l’exposition CONTREPOINT de l’artiste Anthony Guerrée, entre design et sculpture, présentée jusqu’au 27 septembre.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 10h00 à 18h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit

Activités gratuites sur réservation par mail, à partir du 1er septembre 2026 : bourdelle.reservations@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/decouvrir/le-musee/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-entre-design-et-musique +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/



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