Journées européennes du patrimoine au musée Bourdelle : Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée Musée Bourdelle PARIS
samedi 19 septembre 2026 · Musée Bourdelle · PARIS
Informations pratiques
Tout au long du week-end, des ateliers pour les familles sont proposés en écho aux créations du designer présentées au sein du musée. S’inspirant des processus de création de l’artiste, petits et grands font l’expérience de la terre mêlée ou de la composition de paravents en papier. Des visites proposent de découvrir le rapport à la matière qu’entretenait Antoine Bourdelle dans son atelier et la manière dont Anthony Guerrée revisite aujourd’hui ces savoir-faire d’exception. Certains ateliers et visites bénéficient de la présence exceptionnelle du designer.
Au fil du parcours, des étudiants de l’école du Louvre accompagnent les visiteurs dans leur découverte grâce à des médiations autour des œuvres.
Le dimanche, place à la musique sous les arcades. Le concert Sérénade de Beethoven interprété par la compagnie Les Folies du temps offre un moment suspendu entre sculpture et musique, en résonance avec l’admiration de Bourdelle pour Beethoven.
Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée
Tisser la terre : empreintes et matières
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h et 11h
Un éveil sensoriel autour de l’argile pour aborder les gestes rudimentaires (colombins, boules) et le motif. En s’inspirant des « formes mêlées » du designer Anthony Guerrée, les enfants manipulent différentes couleurs d’argile pour créer un carreau texturé. Ils expérimentent l’empreinte à l’aide d’objets du quotidien, créant un dialogue tactile.
Public : en famille, enfants de 1 à 3 ans
Durée : 1h
Silhouettes en lumière : le dessin dans l’espace
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 13h et 15h
Après une observation du dialogue entre les plâtres de Bourdelle et les créations du designer Anthony Guerrée, les familles explorent les notions de plein, de vide et de transparence. À l’aide de papier calque, de silhouettes inspirées des sculptures et de jeux de superposition, petits et grands conçoivent un paravent miniature ou un photophore jouant avec la lumière, à la manière des vitraux du designer.
Public : En famille, enfants à partir de 4 ans
Durée : 2h
Paravent en papier coloré
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h et 11h30
Après avoir découvert les créations du designer Anthony Guerrée, petits et grands conçoivent un paravent miniature en papier, composé de formes colorées, à la manière des vitraux du designer.
Public : En famille, enfants à partir de 7 ans
Durée : 1h30
Terres mêlées
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 13h30 et 15h30
En dialogue avec les sculptures du musée et les pièces du designer Anthony Guerrée, les participants s’inspirent des œuvres de Bourdelle, malaxent et entremêlent des argiles de couleurs différentes puis font apparaitre un personnage surgissant de la matière.
Présence du designer Anthony Guerrée au début de l’atelier.
Public : En famille, enfants à partir de 7 ans
Durée : 2h
Visite guidée – Atelier d’artiste : matériaux et savoir-faire
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h et 16h
Quels sont les savoir-faire à l’œuvre dans l’atelier ? Quel est le processus créatif d’Antoine Bourdelle ? Qui travaillait à ses côtés ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans le fonctionnement d’un atelier de peintre et de sculpteur du début du 20e siècle. L’intervention dans les salles du designer Anthony Guerrée sera aussi l’occasion de questionner les matériaux et gestes de l’atelier, lieu où art et artisanat se rencontrent.
Présence du designer Anthony Guerrée au début de la visite.
Public : Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Durée : 1h30
Visite musicale des collections permanentes
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h
De la figure de Beethoven au théâtre des Champs-Élysées, découvrez en musique des œuvres marquantes d’Antoine Bourdelle.
Visite adaptée aux personnes malvoyantes et non-voyantes
Public : Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Durée : 1h30
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le musée Bourdelle invite le public à découvrir l’exposition CONTREPOINT de l’artiste Anthony Guerrée, entre design et sculpture, présentée jusqu’au 27 septembre.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h00 à 18h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit
Activités gratuites sur réservation par mail, à partir du 1er septembre 2026 : bourdelle.reservations@paris.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/decouvrir/le-musee/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-entre-design-et-musique +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/
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